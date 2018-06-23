На Яворівщині орудують шахраї, що видають себе за податківців

Яворівське відділення Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області виступило із зверненням до платників податків про те, що в районі мають місце випадки вимагання невідомими особами грошових коштів, – про це повідомили в Яворівській РДА.

«Зловмисники телефонують від імені керівництва органів державної податкової служби до посадових осіб суб’єктів підприємницької діяльності з проханням передати кошти або перерахувати на банківський рахунок для «фінансування» окремих заходів (надання матеріальної допомоги воїнам АТО, проведення перевірки, зустрічі високопоставлених осіб, тощо)», – ідеться у повідомленні.

У випадку таких звернень просять терміново повідомити про це керівництво Яворівського РВ УМВСУ у Львівській області за адресою: м. Яворів, вул. І. Франка, 16 (тел.: 259-2-13-32)».