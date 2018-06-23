На дорозі Львів – Ужгород розлилось паливо

На автомобільній дорозі державного значення загального користування Н-13 Львів — Самбір — Ужгород на ділянці від с. Лапаївка до м. Самбір відбувся розлив паливо-мастильних матеріалів невідомим автомобілем. Про це повідомляє прес-центр Укравтодору.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху на зазначеній ділянці автомобільної дороги Служба автомобільних доріг у Львівській області вимагає у підрядників обробити проїзну частину піщаною сумішшю в місцях розливу вогненебезпечної рідини та встановити тимчасові дорожні знаки 1.13 “Слизька дорога”. Одночасно звертаємось з проханням до водіїв бути максимально обережними та дотримуватися швидкісного режиму.