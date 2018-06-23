«Львівгаз» визначив кращу бригаду «104» в області

Бригади АДС із восьми відділень газового господарства показували свої навики роботи під час ліквідації аварійних ситуацій та змагались за звання кращої. Перше місце із найкращим результатом посіла бригада Львівського відділення. Саме ця бригада аварійників і змагатиметься у серпні за звання кращих вже на Всеукраїнському конкурсі АДС та представлятиме «Львівгаз».

Основним завданням змагань АДС була практична частина, де фахівці служби «104» повинні були ліквідувати витоки газу на фасадному газопроводі. Окрім того, члени конкурсної комісії перевіряли оснащення спецавтомобіля, а також теоретичні знання фахівців. Комісія, котра оцінювала усі етапи, враховувала як час, так і якість виконаних робіт.

«Такі змагання ми проводимо щорічно, це не просто конкурс, а ще й одночасно тренування для бригад служби «104». В першу чергу вони підвищують свій професійний рівень, адже умови як і в реальному житті. За добу аварійно-диспетчерська служба опрацьовує від 80 до 100 аварійних звернень споживачів газу Львівщини. І від їх профнавичок часто залежить життя та здоров’я людей. Саме тому змагання-тренування вкрай важливі», – зазначив начальник аварійно-диспетчерської служби ПАТ «Львівгаз» Тарас Радчук.

Найкращий результат і перше місце у цьогорічному конкурсі посіла аварійна бригада Львівського відділення, друге місце – бригада Яворівського відділення, а третє місце виборола бригада Пустомитівського відділення ПАТ «Львівгаз». Окрім того, комісія відзначила і найкращого майстра – Наумець Михайло, майстер аварійної бригади Львівського відділення.

Загалом аварійно-диспетчерська служба ПАТ «Львівгаз» налічує понад 300 фахівців, котрі в цілодобовому режимі забезпечують локалізацію та ліквідацію аварій у споживачів. За добу вони опрацьовують від 80 до 100 аварійних звернень споживачів газу регіону. Основна причина звернень – витоки газу на внутрішньобудинкових газових мережах.

Інформаційна довідка. ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається розподілом природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.