Львів увійшов у п’ятірку найкомфортніших міст України

Журнал “Фокус” опублікував 10-й, ювілейний рейтинг комфортності українських міст.

Переможцем цього року став Харків, який набрав 67,1 бал зі 100 можливих. На другому місці – Вінниця з 61,5 балами, на третьому – Київ (55,9 балів). Замикають першу п’ятірку Львів і Одеса (55,8 і 52,5 балів відповідно).

Редакція журналу оцінила рівень життя в 22 українських обласних центрах, за винятком окупованих Донецька, Луганська, а також Севастополя і адміністративного центру Криму – Сімферополя.

Якість життя в містах оцінювали за сімома критеріями:

Економічне становище: співвідношення між середнім рівнем офіційної зарплати і вартістю базової споживчого кошика, ціна покупки і оренди однокімнатної квартири економ класу;

Легкість пошуку роботи і можливостей для отримання освіти: рівень зайнятості, кількість вузів і шкіл c високим рейтингом;

Оцінка якості муніципальних послуг городянами на основі четвертого всеукраїнського муніципального опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”;

Перспективи для ведення бізнесу на основі рейтингу інвестиційної привабливості міст за версією агентства “Євро-Рейтинг”;

Безпека проживання (рівень злочинності згідно зі статистикою МВС);

Транспортна інфраструктура: кількість авіа та залізничних маршрутів, число проходять через місто автомагістралей міжнародного значення;

Екологія: рівень забрудненості повітря, кількість небезпечних відходів.

Лідер рейтингу Харків отримав найвищі бали за критеріями оцінки городянами діяльності мерії та транспортної інфраструктури. Високий рівень задоволеності роботою місцевої влади демонструють також Вінниця та Івано-Франківськ. Київ отримав найвищу оцінку за співвідношення між середньою зарплатою і вартістю умовної споживчого кошика, а також за можливості пошуку роботи і отримання освіти.

Найбільш екологічно чистим містом України визнано Луцьк, найбільш безпечним – Івано-Франківськ, а найвища інвестиційна привабливість – у Полтави.

“Наш рейтинг показав, що серед українських міст немає ідеального місця для життя. Але, по крайней мере, до ідеалу треба прагнути. І досвід міст, які потрапили у верхню частину нашого рейтингу, показує, що традиційні проблеми української урбаністики цілком вирішувані”, – каже Євген Гордейчик, головний редактор журналу Фокус.