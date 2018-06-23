Масштабна ДТП на Львівщині: одна особа загинула, восьмеро – травмовані

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 23 червня, близько опівдня на автодорозі Ковель – Жовква неподалік міста Великі Мости у Сокальському районі. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Октавія», 59-річний мешканець міста Пустомити, ймовірно, заснув за кермом, внаслідок чого автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху. Водії «Тойоти» та «Міцубіші», що рухались йому назустріч, вчасно відреагували на ситуацію, з’їхали у кювет і таким чином зуміли уникнути зіткнення. Постраждалих у цих автомобілях немає.

Проте на зустрічній смузі «Шкода» зіткнулась з мікроавтобусом «Фольксваген ЛТ», яким керував 35-річний мешканець Волинської області. На момент зіткнення у мікроавтобусі перебувало дев’ятеро пасажирів – усі іноземці. Одна з жінок-пасажирів від отриманих травм померла, ще семеро доставлені у медичний заклад, лікарі встановлюють їм діагнози. Також госпіталізований водій «Октавії». Водій мікроавтобуса від медичної допомоги відмовився.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.