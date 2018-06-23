Чотирирічного львів’янина вдарило струмом в торговому центрі

Сьогодні, 23 червня, орієнтовно о 16:00 год. у Сихівському районі, проспект Червоної Калини,62, в торгівельному центрі ”ВАМ” було уражено електричним струмом дитину 2014 року народження. Про це повідомляє Гаряча лінія міста.

За попередньою інформацією, маленького львів`янина з опіками пальців 1-го ступеня після ураження електричним струмом, в стані після судом доставлено в Львівську міську дитячу клінічну лікарню. Обставини події встановлюються.