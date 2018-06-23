Центр Львова залишився без води
Ведуться роботи з переврізки
Сьогодні, 23 червня, без води залишаться мешканці щонайменше сімох вулиць у центрі Львова через роботи із переврізки на пл. Ринок. Про це Львівському порталуповідомили у ЛМКП «Львівводоканал».
Відтак із 10:00 до 17:00 год. водопостачання призупинять на:
- вул. Краківська,
- вул. Шевська,
- вул. Театральна,
- вул. Я. Жижки,
- пл. Ринок (частково),
- вул. Лесі Українки,
- просп. Свободи.
«Львіввводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням ремонтних робіт.