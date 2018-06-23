Центр Львова залишився без води

Сьогодні, 23 червня, без води залишаться мешканці щонайменше сімох вулиць у центрі Львова через роботи із переврізки на пл. Ринок. Про це Львівському порталуповідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Відтак із 10:00 до 17:00 год. водопостачання призупинять на:

вул. Краківська,

вул. Шевська,

вул. Театральна,

вул. Я. Жижки,

пл. Ринок (частково),

вул. Лесі Українки,

просп. Свободи.

«Львіввводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням ремонтних робіт.