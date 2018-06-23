Центр Львова залишився без води

Ведуться роботи з переврізки
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Сьогодні, 23 червня, без води залишаться мешканці щонайменше сімох вулиць у центрі Львова через роботи із переврізки на пл. Ринок. Про це Львівському порталуповідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Відтак із 10:00 до 17:00 год. водопостачання призупинять на:

  • вул. Краківська,
  • вул. Шевська,
  • вул. Театральна,
  • вул. Я. Жижки,
  • пл. Ринок (частково),
  • вул. Лесі Українки,
  • просп. Свободи.

«Львіввводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням ремонтних робіт.