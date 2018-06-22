Завтра у Львові – Олімпійський день із Сергієм Бубкою

Завтра, 23 червня, Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка відкриє Олімпійський день у Львові. Урочисті заходи з нагоди свята розпочнуться о 10:30 на площі перед Львівською оперою, – інформує управління молоді та спорту Львова.

У програмі святкування — зустріч та знайомства з титулованими олімпійцями Львівщини, руханка з олімпійцем, символічний забіг на 500 метрів для усіх охочих, виставка олімпійської літератури, показові виступи та майстер-класи з таких видів спорту: велотріал, важка атлетика, карате, футбол, настільний теніс, скелелазання, бокс, бадмінтон, дзюдо, тхеквондо, баскетбол, художня гімнастика та лижний спорт.

«Олімпійський день проводиться щороку майже в 200 країнах світу і присвячується дню створення Міжнародного Олімпійського Комітету – 23 червня 1894 року. Всесвітній Олімпійський день — це справжнє свято спорту, яке об’єднує людей незалежно від віку, статі, політичних, релігійних уподобань та фізичних можливостей. Це свято людей з активною життєвою позицією. Запрошуємо усіх охочих долучитись до святкування, познайомитись та поспілкуватись з зірками спорту Львівщини та взяти участь у майстер-класах з різних видів спорту», — кажуть організатори.

Також за ініціативи відділення НОК України у Львівській області відбудеться розіграш подарунків серед усіх присутніх на святкуванні Міжнародного олімпійського дня.