За фактом загибелі хлопчика в Дрогобичі відкрито ще одне кримінальне провадження

Нагадаємо, 10-річний хлопчик загинув 13 червня.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили працівники поліції, на вулиці Грюнвальдській у Дрогобичі хлопчик, проходячи кладкою, був уражений електрострумом, від чого помер на місці події.

За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, крім того, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семиста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.