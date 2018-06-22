Їдемо за кордон: 10 речей, про які не можна забувати

"Львівська газета" підготувала детальну пам'ятку про що не забути готуючись до подорожі за кордон – збережіть собі в закладки

Кажуть, що для того, щоб їхати за кордон достатньо двох речей – паспорта та пачки грошей. У цьому несправедливому світі з кордонами та бюрократами воно не зовсім так, а якщо у вас ще й пачки грошей нема – то зовсім не так. Тому, щоб потім у поїздці не витрачати гроші та нерви, краще подбати про все заздалегідь.

Паспорт

Тут ніби все просто – паспорт пакуємо в першу чергу. Також варто перевірити термін дії документа (деякі країни вимагають, щоб документ був дійсний як мінімум ще півроку з моменту виїзду з країни). Наступна порада із серії “дякую, кеп очевидність”, але все ж – право їздити в країни ЄС без віз мають лише власники біометричних паспортів.

Візи

Хоч безвізовий режим діє лише один рік, але до хорошого звикаєш швидко і починає складатись хибне враження – що тепер весь світ відкритий для нас. На жаль, безвізовий режим введено лише з країнами ЄС (і то не всіма), тому перед мандрівкою (а ще ліпше перед купівлею квитків) потрібно перевіряти усі візові нюанси. Так, наприклад, в Європі досі візовими залишаються Великобританія та Ірландія, і майже всі країни за межами Європи та Південної Америки – від Канади до Таїланду.

Для перевірки візової та іншої, необхідної для проходження кордону інформації, є зручний сервіс від авіакомпанії KLM – http://klm.traveldoc.aero/. Тут можна перевірити не тільки інформацію щодо віз, але й питання необхідних та рекомендованих вакцин. Тим кого лякають довгі переліки вакцин до африканських та азійських країн, раджу переглянути інформацію щодо України – дуже пізнавально.

Квитки і броні

Усі квитки – на літаки, потяги, автобуси, а також броні готелів краще зберегти собі на телефон в одному місці. Також уважно прочитайте правила користування електронним квитком. Тут є кілька важливих моментів.

Більшість бюджетних авіаперевізників (такий як Ryanair, Wizzair тощо) мають платну реєстрацію на рейс в аеропорту. Останнім часом подібну практику вводять і звичайні перевізники – наприклад, українська флагманська авіакомпанія МАУ. Це означає, що чекін потрібно зробити самостійно через сайт або мобільну аплікацію. У першому випадку квитки потрібно буде роздрукувати самостійно, якщо через додаток – можна користуватись мобільним посадковим. Але тут також є виключення – у деяких випадках роздруковувати квиток потрібно навіть, якщо ви реєструвались через додаток.

Також читайте правила чи потрібно роздруковувати квитки на наземний транспорт. Укрзалізниця не єдина компанія в світі, яка не на всі поїзди ввела можливість подорожувати з мобільним квитком. Наприклад, у Франції на деякі потяги квитки, куплені онлайн, потрібно обмінювати в касах або автоматах на звичайні паперові.

Багаж

Ще одна “фішка” лоукостів – багаж зазвичай не входить у базову ціну квитка, його потрібно купувати додатково. Мережеві авіакомпанії тепер також часто мають промо-тарифи без багажу, тож ці норми потрібно перевіряти завжди. Якщо ви мандруєте лише з ручною поклажею переконайтесь, що вона не перевищує габарити, вказані перевізником (їх можна знайти на сайті авіакомпанії), а також – що у сумці нема заборонених предметів. У ручний багаж заборонено брати рідини у банках більше 100 мл, продукти тваринного походження (можна консерви, всілякі шинки-сири-ковбаси – можуть забрати в аеропорту), колючо-ріжучі предмети (під це визначення у деяких аеропортах підпадають манікюрні ножиці та пилочки для нігтів). І, звичайно, ніяких зброї і наркотиків. Деякі перевізники дозволяють взяти з собою на борт літака додаткову невелику сумку – ноутбук, фотоапарат, дамська сумочка, тощо.

Взагалі обмеження по ручній поклажі, як на мене, це корисна річ. Рятують мандрівника від того, щоб не надірвати спину під двадцятикілограмовим рюкзаком.

Страхівка

“Чи обов’язково оформляти страхівку” – одне з улюблених питань мандрівників у різних подорожніх спільнотах. Відповідь тут із серії питання про мухомори: “Чи можна їсти мухомори? Можна, але тільки один раз”.

Страховий поліс не потрібен ні митнику, ні прикордоннику – він потрібний у першу чергу самому мандрівнику. Стандартний базовий поліс коштує в районі 200 грн, і тільки одне звернення до лікаря за кордоном окупить десять таких полісів. Для тих, хто за кордон їздить часто – вигідніше оформлювати річні поліси, а не окремий під кожну поїздку.

Аптечка

Не варто везти з собою за кордон піваптеки. По-перше, це тяжко. По-друге, велика кількість медикаментів може привернути увагу прикордонників та служб безпеки. В іншу крайність – не брати з собою взагалі нічого, теж не варто. Оптимально формувати свою аптечку по принципу – тільки найнеобхідніше і з максимально широким спектром дії – одне знеболювальне, одне протизапальне, один антибіотик, тощо. Відзначимо, що зараз мова йде про середньостатичного туриста, якщо ж ви приймаєте постійно певні препарати – то беріть з собою необхідний запас (також корисно поцікавитись які ціни на ваші ліки у країні, куди ви їдете, цілком може виявитись, що там буде дешевше, ніж в Україні).

Гроші

Питання обміну валют і взагалі національних валют краще з’ясувати наперед – який курс обміну, які правила (у багатьох країнах кантори беруть комісію), наскільки поширені термінали для оплати картками тощо. В багатьох країнах Європи зараз можна обходитись взагалі без готівки – термінали є навіть в маленьких кіосках та у торговців сувенірами.

Додатково бажано сконтактувати з банком, який видав вам картку і спитатись чи нема обмежень на користування карткою за кордоном, а також з’ясувати тарифи на зняття готівки у місцевих банкоматах.

Мобільний телефон

Роумінг – це така чарівна річ, яка дозволяє непомітно втратити сотні гривень за секунду. По-перше, заблокуйте в настройках передачу даних в роумінгу (тобто мобільний інтернет). По-друге, обережно на кордонах, деколи телефон може непомітно зловити “чужу” мережу.

Якщо плануєте користуватись роумінгом закордоном – має сенс дізнатись у свого провайдера про спеціальні пакети. Майже всі українські мобільні оператори мають спеціальні пакетні тарифи, які виходять значно вигіднішими, ніж користуватись базовими тарифами.

Якщо ж навпаки плануєте придбати місцеву сімку – також варто погуглити інформацію про місцевих операторів наперед. Зазвичай, мандрівники місцевий мобільний зв’язок використовують суто для інтернету, тому логічно відштовхуватись від тарифів саме на інтернет.

На кордоні

З введенням безвізу чомусь почала побутувати думка, що тепер українцям на кордоні будуть влаштовувати такі допити, що оформлення візи у порівнянні не такий вже і геморой. Реальність, як завжди, не настільки чорно-біла.

Прикордоннику, насправді, все одно – віза у вас чи біометрія, його цікавить лише чи не залишитесь ви в країні нелегалом. Тому всі питання будуть відповідні – куди ви їдете, де будете жити, чи достатньо у вас грошей, тощо. Роздруковувати тисячу паперів теж не обов’язково – квитки і броні можна показати з телефона, довідку з банку ніхто не питатиме, достатньо буде показати картку (але будьте готові зняти з неї певну суму, якщо попросять). Якщо квитків у вас ще нема, а зупинятись ви будете у друзів – так і скажіть, але підготуйте контакти друзів і будьте готові довести свою фінансову спроможність.

Обов’язкова сума грошей

Кожна країна має свої правила перетину кордону, у тому числі щодо мінімальної суми грошей. Ці правила не ввели спеціально під “безвіз”, деколи вони були затверджені ще 10-20 років тому. Це не означає, що у кожного туриста на кордоні рахують кожну копійку чи вписується він у ліміт чи ні. Навіть навпаки – у переважної більшості мандрівників суми грошей не перевіряють. Тож тут треба дивитись – якщо у вас з собою ні квитків, ні броней готелю, відсутність готівки може викликати додаткові підозри в прикордонника.