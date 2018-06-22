Як СБУ на Самбірщині диверсантів ловила (фото)

З 20 по 22 червня на Львівщині СБУ проводила планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання, що відбуватимуться у кількох локаціях Самбірського район та інших місцях.

За повідомленням Управління Служби безпеки України у Львівській області, у навчаннях взяли участь співробітники СБ, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонники, військовослужбовці Збройних Сил України та представники органів місцевої влади і самоврядування, інших суб’єктів боротьби з тероризмом.

За легендою навчань диверсійна група мала здійснити на Львівщині теракти на об’єктах критичної інфраструктури та місцях зберігання боєприпасів.

Силовики відпрацювали алгоритм спільних дій в умовах максимально наближених до реальних. На завершальному етапі навчань силами спецпідрозділів було проведено штурмову операцію зі знешкодження «терористів».

Керівники навчань детально проаналізувавши кожну фазу антитерористичної операції, відзначили високий рівень готовності суб’єктів боротьби з тероризмом до виконання завдань із запобігання вчиненню диверсій і терористичних актів, їх припинення та мінімізації наслідків.

Також було ретельно проаналізовано окремі елементи контрдиверсійної роботи та напрацьовані пропозиції щодо покращення їх ефективності.