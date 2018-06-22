В Україні напрацьовують бренд «Українські Карпати»

Попередньо презентацію напрацювань або й самого бренда запланували на жовтень у Львові

Про це під час панельної дискусії «Сталий розвиток туризму у Карпатах: від візії до практичного втілення» на ІІІ Форумі місцевого розвитку у Трускавці повідомив президент Національної туристичної організації України Іван Ліптуга.

За його словами, напрацювання спільного бренда триває спільно з обласними державними адміністраціями й туристичними агенціями чотирьох областей.

Загалом учасники панелі обговорили розвиток туризму в Карпатах.

Модератор панелі, перший заступник голови Львівської облради Андрій Білоус наголосив, що Львівська обласна рада прийняла Програму розвитку гірських територій, яка забезпечує соціально-економічний розвиток карпатського регіону, зокрема туристичної галузі.

Нардеп Микола Княжицький презентував проект створення музейно-просвітницького Центру міжкультурного діалогу імені Вінценза у селі Криворівня Верховинського району.

«Кожен район Карпат є особливим і всюди по-різному живуть люди, але Карпати насправді об’єднують усіх», – сказав Микола Княжицький.

Іван Ліптуга додає, що туризм загалом об’єднує у собі близько 50 галузей.

Заступник міського голови Ужгорода Олександр Білак підкреслив, що у вересні в Ужгороді пройде перший кінофорум, присвячений можливостям розвитку Карпат.

«Можна збудувати готель, заасфальтувати до нього дорогу і чекати туриста, але він туди не поїде, тому що шукає ідентичності. Саме тому ми зараз робимо ставку на відродження традицій виноробства в Ужгороді», – повідомив Білак.

Нагадаємо, у Трускавці триває ІІІ Форум місцевого розвитку.