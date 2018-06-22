В Україні дороги населених пунктів стануть вужчими

У населених пунктах України вже з 1 вересня 2018 року дорожні смуги стануть трохи вужчими. Міністерство регіонального розвитку вводить нові Державні будівельні норми для того, щоб підвищити безпеку і комфорт людей.

“Сьогодні в Україні ширина однієї смуги складає 3,5-3,75 метрів в залежності від призначення доріг. Але європейська практика показала, що дороги з меншою шириною смуг руху (3-3,25 метрів) підсвідомо спонукають водіїв їхати обережніше та з меншою швидкістю. Тому кількість аварій в них набагато менша”, – розповів заступник міністра Лев Парцхаладзе.

А от місце, що звільниться, можна буде використати для облаштування велодоріжок чи окремиїх смуг для громадського транспорту.

Метою таких змін у Мінрегіоні називають підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення аварійності, а також збільшення пропускної здатності вулиць та зменшення заторів.

Додамо, що оновлені ДБН щодо вулиць і доріг вже опубліковані і вступлять в силу з 1 вересня 2018 року.

Нагадаємо, нещодавно в Україні також переглянули протипожежні вимоги. Зокрема, у школах встановлять спеціальні евакуаційні двері.