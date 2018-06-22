В українців зростуть пенсії: у кого, коли і на скільки

«Зростання соцстандартів» зачепить не усіх пенсіонерів
   Марічка Курило   68  

Міністерство соцполітики уже майже місяць активно анонсує липневе зростання пенсій.

Міністр соцполітики Андрій Рева навіть назвав його черговим «зростанням соціальних стандартів». Втім самі пенсіонери оцінюють підняття пенсій не настільки ж позитивно. Зрештою, виплати зростуть не для усіх. Наскільки і кому піднімуть пенсії із першого липня, і що про це думають самі пенсіонери, дізнавалась журналістка «Львівської газети».

Так зване чергове зростання соцстандартів з першого липня зачепить дві категорії пенсіонерів: тих, хто отримує мінімальну пенсію, і тих, хто заслужив собі виплати більші за десять прожиткових мінімумів. Пояснює спеціаліст головного управління пенсійного фонду Львівщини Руслана Іванкова:

«Ті, хто отримував пенсії у розмірі 1373 гривні, вони, починаючи з першого липня, будуть отримувати пенсію на 62 гривні більшу. І ця сума становить 1435 гривень. Зросте межа і максимальної величини. Відтак максимальний розмір пенсій у нас з першого липня становитиме 14350 гривень».

Такі зміни пов’язані  з тим, що в Україні з першого липня змінюється прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Якщо з січня це було 1373 гривні, тепер стане 1435. Про такі зростання пенсій та соцстандартів «наслухані» вже і самі пенсіонери.

Однак суми, які додають, більшість вважає смішними.

«Шістдесять гривень? На старості? Нехай би стільки собі добавили, своїй мамі і жінці!», – обурюються пенсіонерка пані Анна і вона не єдина.

Липневе підвищення пенсій не єдине, яке анонсують цього року. Так, кажуть у Мінсоцполітики, вже з першого грудня жоден український пенсіонер не матиме менше півтори тисячі гривень.

Зараз в Україні майже 12 мільйонів пенсіонерів. 300 тисяч українців похилого віку змушені жити на мінімальну пенсію.

Позначки: