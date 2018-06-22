В українців зростуть пенсії: у кого, коли і на скільки

Міністерство соцполітики уже майже місяць активно анонсує липневе зростання пенсій.

Міністр соцполітики Андрій Рева навіть назвав його черговим «зростанням соціальних стандартів». Втім самі пенсіонери оцінюють підняття пенсій не настільки ж позитивно. Зрештою, виплати зростуть не для усіх. Наскільки і кому піднімуть пенсії із першого липня, і що про це думають самі пенсіонери, дізнавалась журналістка «Львівської газети».

Так зване чергове зростання соцстандартів з першого липня зачепить дві категорії пенсіонерів: тих, хто отримує мінімальну пенсію, і тих, хто заслужив собі виплати більші за десять прожиткових мінімумів. Пояснює спеціаліст головного управління пенсійного фонду Львівщини Руслана Іванкова:

«Ті, хто отримував пенсії у розмірі 1373 гривні, вони, починаючи з першого липня, будуть отримувати пенсію на 62 гривні більшу. І ця сума становить 1435 гривень. Зросте межа і максимальної величини. Відтак максимальний розмір пенсій у нас з першого липня становитиме 14350 гривень».

Такі зміни пов’язані з тим, що в Україні з першого липня змінюється прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Якщо з січня це було 1373 гривні, тепер стане 1435. Про такі зростання пенсій та соцстандартів «наслухані» вже і самі пенсіонери.

Однак суми, які додають, більшість вважає смішними.

«Шістдесять гривень? На старості? Нехай би стільки собі добавили, своїй мамі і жінці!», – обурюються пенсіонерка пані Анна і вона не єдина.

Липневе підвищення пенсій не єдине, яке анонсують цього року. Так, кажуть у Мінсоцполітики, вже з першого грудня жоден український пенсіонер не матиме менше півтори тисячі гривень.

Зараз в Україні майже 12 мільйонів пенсіонерів. 300 тисяч українців похилого віку змушені жити на мінімальну пенсію.