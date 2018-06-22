Українським медіа бракує балансу негативу і позитиву – медіа-експерти під час ІІІ Форуму місцевого розвитку

Під час обговорення медіа-експерти дискутували, чого бракує українським ЗМІ, проблеми фейків і пропаганди

Про те, як українські медіа можуть об’єднати Схід і Захід йшлося під час дискусії в рамках Форуму місцевого розвитку, який 21-23 червня проходить у Трускавці, – повідомила прес-служба Львівської обласної ради.

“Найважливіше для нас, журналістів, це робити факт-чекінг і балансувати. Наші розповіді не мають ставати пропагандою”, – відзначив Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні Ян Пєкло, який раніше працював журналістом, у тому числі військовим репортером.

“Соцмережі дають безмежні можливості до маніпуляції. І, на жаль, однозначного рецепту, як боротись з фейками, зараз нема”, – додав Ян Пєкло.

Також експерти відзначили відсутність балансу в подачі інформації українськими медіа.

“В медіа у нас дуже багато зради. З одного боку це добре, бо таким чином ми висвітлюємо проблеми, а проблем у нас багато. Але чи не створюємо ми цим ще більшу проблему?”, – зазначила програмна директорка радіо FM Галичина Ірина Процик.

“У нас під соусом об’єктивності в ефір дають відверту антиукраїнську пургу. Я проти того, щоб давати 50% ефіру гвалтівнику. Об’єктивність – це не давати протилежні думки, треба давати різноманіття думок. Журналістика в умовах війни без громадянського начала – це колабораціонізм”, – наголосив журналіст, письменник Остап Дроздов.