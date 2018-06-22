У Трускавці знову розмалювали електричку

21 червня на 1-й колії вокзалу курортної станції Трускавець близько 5-ї години перед рейсом локомотивна бригада виявила, що невідомі особи розмалювали аерозольними фарбами два вагони електропоїзда ЕР2т №7246. На місце події залізничники викликали наряд поліції. Триває розслідування.

Львівська залізниця наголошує, що випадки псування та розукомплектування рухомого складу, а надто того, що задіяний у приміському русі, загостюють проблему належного забезпечення й організації приміських пасажирських перевезень. Від початку 2018 року залізничники зафіксували 14 таких випадків, що завдали збитків магістралі на суму майже 122 тис. гривень.

Окрім прямих збитків, на плечі господарства приміських перевезень лягають додаткові витрати робочого часу працівників підрозділів і коштів, необхідних для усунення цих збитків, – кажуть у Львівській залізниці. Крім того, пошкоджені вагони необхідно відставляти з руху для ремонту, що, відповідно, зменшує їхню кількість в експлуатації і призводить до скорочення складів поїздів. Від початку 2018 року через злочинні дії крадіїв, хуліганів та вандалів залізничникам доводилося тимчасово вилучати з експлуатації для позапланового відновлення близько 20 одиниць моторвагонного рухомого складу.

Задля гарантування безпеки руху поїздів і пасажирів, підвищення комфорту приміських пасажирських перевезень Львівська залізниця звертається до громадян із проханням бережно ставитися до майна магістралі та виявляти культуру поведінки під час подорожей, а також просить реагувати й оперативно інформувати залізничників і правоохоронців про виявлені факти протиправних дій на об’єктах інфраструктури та осіб, що їх вчинили.

Нагадаємо, у ніч з 20 проти 21 лютого на станції Трускавець невідомі особи розмалювали аерозольними фарбами вагони цього ж електропоїзда ЕР-2Т 7246.