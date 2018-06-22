У Трускавці триває ІІІ Форум місцевого розвитку

На форум завітали понад 4 сотні гостей з усієї України та з-за кордону.

За словами голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, який відкрив захід, у фокусі ІІІ Форуму місцевого розвитку будуть три блоки питань, які дискутуватимуть на панельних і пленарних дискусіях упродовж трьох днів роботи форуму.

Перший напрям пов’язаний із Карпатами. Посилення конкурентоспроможності гірських територій, екологія, туризм, що чекає на ліси, мережі співпраці і пленарна дискусія за участю VIP-осіб.

Другий напрям – це власне обговорення питань місцевого та регіонального розвитку. Що дала і не дала реформа самоврядування, успішні кейси проектів місцевого розвитку, міжнародне муніципальне співробітництво, транскордонна співпраця та зміни в парадигмі професійно-технічної освіти.

І нарешті, тема співпраці сходу і заходу України. Це третій, новий напрям, котрий стартує на форумі. Драйвери ідеї цього напрямку в особі ініціаторів форуму – Львівська обласна рада, Асоціація місцевих рад «Ради Львівщини» та Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна»…

«Усі разом ми вважаємо подолання стереотипів, нав’язаних російською пропагандою про нібито різні частини країни, спільні проекти міжрегіональної співпраці власне тими, що допоможуть склеїти країну, зробити її міцнішою та наблизити перемогу у російсько-українській війні. Тому наші кращі практики, що потрібно зробити, для того, аби місцеві ініціативи перетворилися на державну політику підтримки загальноукраїнської солідарності, яка роль медіа в об’єднанні країни – про все це на панелях, присвячених цьому напряму», – сказав Олександр Ганущин під час відкриття форуму.