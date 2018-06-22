У Трускавці представили можливості транскордонної співпраці для регіональних проектів

У рамках III Форуму місцевого розвитку, що триває у Трускавці, обговорили можливості транскордонної співпраці для регіональних проектів

Зокрема, обговорили можливості для українських проектів в рамках співпраці з ООН, Польщею, Румунією та Білоруссю.

«Це унікальна можливість для органів місцевого самоврядування почути найближчі можливості аплікування до програм, отримати інформацію з перших вуст куди і як подаватись, щоб реалізувати власні проекти», – відзначила виконавчий директор асоціації «Єврорегіон Карпати» Галина Литвин.

Однією з таких найбільших програм є Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Як повідомив керівник Спільного технічного секретаріату Програми Павел Словіковський, тільки цього року вже відібрано 65 проектів з загальним фінансуванням на 100 млн євро.

Окрім того, 1 серпня стартує другий конкурсний набір. «Це будуть малі проекти з бюджетом від 20 до 60 тисяч євро», – уточнив Павел Словіковський.

«Програма транскордонної співпраці Україна-Румунія загалом охоплює територію площе 100 кв км, на якій проживає близько 8 млн осіб, – повідомила керівник Спільного технічного секретаріату Програми транскордонного співробітництва Інгрід Букша. – Загальний бюджет програми становить 60 млн євро».

Представник фонду в Україні Агнєшка Пясецька повідомила, що польський фонд солідарності фінансує низку проектів в Україні, у тому числі з підтримки реформ, місцевого самоврядування. Фонд є одним з основних організаторів навчальних програм в Польщі, зокрема цього року стартує навчальний проект для менеджерів освіти.

Також у рамках форуму презентували проекти новоствореного Українського культурного фонду. Фонд, створений Мінкультури у 2017 році, роботу розпочав у березні цього року і зараз триває конкурс на перші проекти фонду.

«Український культурний фонд створений для підтримки проектів у сфері культури, а також для сприяння створення українського культурного проекту, який може презентувати нашу країну за кордоном», – зазначила виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів.

Фонд фінансуватиме як індивідуальні проекти, так і проекти національної співпраці (створені кількома областями) і міжнародної співпраці (у партнерстві з іншими країнами).