У трьох львівських парках виявили кліщів із хворобою Лайма

Ентомологи зібрали у паркових зонах Львова та дослідили в лабораторії ОНІ 200 кліщів, з яких у 16 (8 %) виявили збудників хвороби Лайма, борелії. Йдеться про парки Високий замок, Снопківський, Сихівський), – повідомляє Львівський обласний лабораторний центр .

Також щорічно в області зростає кількість людей, які зазнали нападу кліщів. У травні 2018р. у Львівській області за даними лікувально-профілактичних закладів за медичною допомогою з приводу укусів кліщів звернулись 341 особа. У 2017 році було зареєстровано 310 випадків хвороби Лайма, що удвічі більше, ніж у попередньому (150 випадків). Всього за 5 місяців 2018 року зафіксовано 39 випадків хвороби Лайма.

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