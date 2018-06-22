У таборі на Львівщині отруїлися діти

Сьогодні, 22 червня, об 11.24 в поліцію надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги. Він повідомив, що до них доставили шістьох дітей віком від 6 до 11 років, які відпочивали в оздоровчому таборі на території Старосамбірського району. Попередній діагноз – харчова інфекція, токсоінтоксикаційний синдром.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Старосамбірського відділення поліції. Для встановлення причин отруєння залучені представники інших служб.

Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.