У перший день ІІІ Форуму місцевого розвитку в Трускавці підписали два меморандуми про міжрегіональну співпрацю

21 червня наприкінці першого дня ІІІ Форуму місцевого розвитку відбулося підписання двох меморандумів про міжрегіональну співпрацю в межах проекту «Змінимо країну разом»

Так, меморандум про співпрацю підписали Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна», Асоціація місцевих рад «Ради Львівщини», Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області та Агенція регіонального розвитку Луганської області.

Сторони в рамках цього меморандуму розвивають співробітництво у сферах: соціально-економічного та регіонального розвитку; посилення міжрегіональної співпраці; освіти; культури; туризму і спорту; менеджменту, підготовки та перепідготовки кадрів; інформаційної та просвітницької діяльності.

«Сьогодні ми закріпили наше тверде бажання рухатися далі спільно. А також закликаємо долучатися до наших ініціатив колег з інших областей», – прокоментував підписання меморандуму виконавчий директор обласної асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» Василь Лозинський.

Крім того, відтепер підписами скріплено співпрацю між Косівською районною радою Івано-Франківської області, Попаснянською районною державною адміністрацією Луганської області та Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна».

Підписанти меморандуму декларують співпрацю у галузях місцевого розвитку, посилення міжрегіональної співпраці, освіти, культури, туризму і спорту, інформаційної та просвітницької діяльності.

«Меморандум має на меті допомогти двом територіям знаходити ті ресурси, за допомогою яких можна буде знаходити підтримку проектів співпраці», – наголосила виконавчий директор АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна» Галина Литвин.

Додамо, що підписання документів відбулося в межах панельної дискусії «Змінимо країну разом: перспективи міжрегіональної співпраці для зміцнення загальноукраїнської солідарності».