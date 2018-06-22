У перинатальному центрі запрацювало одне відділення

Сьогодні, 22 червня, у Львівському обласному перинатальному центрі запрацювало відділення патології для вагітних. Цю інформацію “Львівській газеті” підтвердив виконувач обов’язків головного лікаря Ігор Потапов.

За його словами працівники вже на робочих місцях. Пацієнтки можуть поступати.

Щодо інших відділень Ігор Потапов сказав, що сподіваються запустити у роботу орієнтовно наступного тижня.

Нагадаємо, перинатальний центр у Львові ремонтували з 2013 року. Через кілька місяців ремонит зупинили, тож стан будівлі лише погіршився. У 2017 році планували відкрити частину відділень, однак відкриття постійно переносили.

20 квітня 2018 року медзаклад офіційно відкрив Президент України Петро Порошенко. Та після цього перинатальний все ж не працював. Згодом тут виявили будівельні недоліки. Через це звільнили кількох керівників відділів.

Також у обласній раді дуже довго визначались із керівником для оновленого закладу. Врешті жодна із кандидаток комісію не задовільнила, тож поки що призначили тимчасового директора. Наступний конкурс відбудеться, ймовірно, восени.