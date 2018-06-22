У міськраді кажуть, що у львівських водіїв електротранспорту зросла зарплата

Упродовж першого півріччя 2018 року у працівників ЛКП «Львівелектротранс» спостерігається суттєве зростання заробітної плати порівняно з аналогічним періодом попереднього року, а також за середнім показником загалом по місту. Серед найбільш потрібних працівників на підприємстві, як і у попередньому році, залишаються водії трамваїв і тролейбусів, слюсарі-ремонтники, токарі та зварювальники. Відтак, особливий акцент у перегляді заробітної плати припадає саме на ці посади і спеціальності, – повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як додали у прес-службі з посиланням на інформацію у ЛКП «Львівелектротранс», починаючи від січня 2018 року заробітна плата водіїв рухомого складу планово зросла у першому кварталі на 7%, а також підвищена на 33% впродовж другого кварталу, і в травні у середньому становила 9987,21 грн «на руки». Станом на січень 2017 середній заробіток водіїв становив 5147 грн.

«Таких високих показників вдалося досягти завдяки кільком ключовим факторам. Передусім — це систематизація та планування фінансово-економічної діяльності підприємства, ефективна співпраця із профспілковими організаціями, що діють при підприємстві, та економічно-обґрунтований тариф на проїзд у громадському електротранспорті міста», – прокоментував Олег Береза, директор ЛКП «Львівелектротранс».

Як запевнив В’ячеслав Кокошко, заступник директора з економіки ЛКП «Львівелектротранс» зростання заробітної плати цьогоріч не є остаточним і попереду ще три етапи, які дозволять підняти виплати працівникам щонайменше на 25% впродовж другого півріччя 2018 року. Йдеться про перегляд у бік збільшення прожиткового мінімуму у липні та грудні 2018 року в цілому на 9%, та набуття чинності змін до галузевої угоди.

Тим часом первинна профспілкова організація Львівського комунального підприємства «Львівелектротранс» Конфедерації вільних профспілок Львівщини на своїй сторінці у Facebook стверджує, що інформація міської ради не відповідає дійсності.

«На сайті ЛМР повідомили, що починаючи від січня 2018 року заробітна плата водіїв рухомого складу планово зросла у першому кварталі на 7%, а також підвищена на 33% впродовж другого кварталу. Дана інформація не відповідає дійсності. В травні заробітна плата зросла лише на 16%. З липня в ЛЕТ обіцяють підняти ще на 13% від теперішнього рівня. Звідки в ЛМР такі дані? Хоча ходять різні чутки, що підняття з липня на 13% відсотків не буде бо ЛМР не дає коштів. Під сумнівом вчасна виплата авансу, який повинен бути виплачений не пізніше 23 червня», – йдеться на сторінці ППО ЛКП «Львівелектротранс» КВПЛ.