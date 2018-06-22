У Львові помер відомий політв’язень Богдан Климчак

Він був останнім радянським політичним бранцем, який утримувався у таборах СРСР

Сьогодні вранці у Львові на 81-му році життя помер відомий український політв’язень Богдан Климчак. Про це Експрес-онлайн повідомив знайомий померлого, член релігійної організації “Берегиня-1” Рідної української віри Володимир Васюта. Члени цієї спільноти в останні роки опікувалися Богданом Климчаком, який був їхнім одновірцем.

Богдан Климчак народився 22 липня 1937 року в селі Себечів на Львівщині. Уперше за грати потрапив у 20 років —наступного дня після закінчення навчання у Магаданському гірничому технікумі (на Далекому Сході відбувала заслання вся його родина).

Вдруге його засудили 18 червня 1979-го – до 15 років таборів суворого режиму і п’яти років заслання. У звинуваченні зазначалося: “Проводив антирадянську агітацію і пропаганду, зрадив батьківщину”.

Загалом Богдан Климчак відбув за гратами 17 років і 40 днів. Крім цього, ще вісім років — на спецпоселенні. У числі його співв’язнів були, зокрема, ідеолог ОУН Петро Дужий, Герой України Степан Хмара, відомий російський демократ Сергій Ковальов. Під час ув’язнення у Мордовії у сусідній з ним “зоні” карався Василь Стус.

І лише у 1990-му постановою пленуму Верховного Суду УРСР засудження Климчака за політичними статтями визнали безпідставним, а його дії перекваліфікували у незаконний перехід кордону без антирадянської мети, за який передбачено три роки позбавлення волі.

Отримавши свободу, пан Богдан демонстративно відмовився від радянського паспорта. А коли в прокуратурі йому запропонували подати заяву на реабілітацію, не зробив цього, пояснивши відмову так: “Я не хочу отримувати подачку з рук тих, хто мене позбавляв волі за мою любов до України”.

Не шанував він і сучасну політичну еліту, а нинішні націоналістичні партії України називав “колаборантами злочинної влади”. У 1999 році Богдан Климчак вийшов із Товариства політв’язнів та репресованих — саме через співпрацю з владою.