На вулиці Єфремова у Львові під час ремонту дороги виявили численні єврейські надгробні плити, якими, імовірно, вимощено всю вулицю. Про це повідомляє Zik.ua.

Місцеві кажуть, що ремонт дороги почали 20 червня. Після виявлення єврейських нагробних плит роботи припинили. Помітно, що стара дорога складається з кількох шарів. Верхній уже зняли, а нижній, як виявилося встелений цими надгробками, у більшості повернутими написом вниз. На тих, що їх, імовірно, перевернули догори робітники, можна побачити єврейські та польські написи, символи та час смерті (період Другої світової війни). Багато з надгробків потрощені внаслідок ремонтних робіт.

Як відомо,нацисти використовували такі кам’яні плити для мощення вулиць і площ. Те саме робила радянська влада. Сказати точно, яка тоталітарна влада зробила це на теперішній вул. Єфремова, – складно. Це питання тепер вивчатимуть фахівці.