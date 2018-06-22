У Львові на вул. Винниченка відкриють велопаркінг

Тепер паркувати велосипед можна буде і біля приміщення Львівської ОДА

У неділю, 24 червня, в межах святкування Дня молоді у Львові на вул. Винниченка, 18 відкриють велопаркінг.

«Популярність велосипедного транспорту невпинно зростає. На сьогоднішній день, розвиток велоінфраструктури є чудовою екологічною альтернативою для перенасичених автомобільним транспортом міст. Міста з розвиненим велорухом стають більш приємними для проживання та туризму», – зазначає начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака.