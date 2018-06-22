У Львові батько кинувся з ножем на сина

Чоловіки посварилися під час розпивання алкоголю

У Франківський відділ поліції 21 червня о 04.20 надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Стрийській у Львові чоловік отримав тілесні ушкодження, – повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, попередньо встановила, що 69-річний місцевий мешканець протягом ночі розпивав спиртні напої разом зі своїм 47-річним сином. Під час застілля вони посварилися. Внаслідок конфлікту молодший із чоловіків отримав ножові поранення та був госпіталізований.

Медики діагностували у пацієнта комбіновану травму тіла, множинні колоті рани шиї, грудної клітки та верхньої щелепи, тупу травму грудної клітки, розрив легені та лівобічний пневмоторакс. Його прооперовано, стан середньої тяжкості.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Встановлюються обставини події, проводиться досудове розслідування.