Сьогодні в Україні – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

22 червня, в день початку німецько-радянської війни, в Україні вшановують пам’ять полеглих у війнах.

День встановлено в Україні «…з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, їх подвигу та жертовності … на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань…» згідно з Указом Президента України «Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні» від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000.

«У День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни всі ми вклоняємося тим, кому випала доля на власні очі побачити її жахіття. Вічна слава і шана усім, хто боровся і продовжує боротися за мир в Україні.

Переконаний, ми переможемо ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі. Адже це – наш священний обов’язок перед жертвами Другої світової та Героями сьогодення», – зазначив на своїй facebook-сторінці Президент України Петро Порошенко.