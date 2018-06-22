Рятувальники попереджають про зливи та підйом води на річках

На сьогодні оголошено штормове попередження

Сьогодні, 22 червня на території Львівщини вранці сожливі грози, пориви вітру та шквали 17 – 22 м/с, місцями зливи, град. Удень подекуди також можливі грози та град.

Відтак 22-23 червня на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м над рiвнями 21 червня. Сьогодні, 22 червня, при сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Температура повітря впродовж доби – 13-18° тепла.