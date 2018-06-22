Рух поблизу Львова відновили

На трасі зіткнулись автомобілі ВАЗ-2109 та Тойота

Рух на ділянці у селі Великі Грибовичі, поблизу Львова, де вранці трапилась ДТП, відновили. Про це повідомила патрульна поліція Львова.

Нагадаємо, сьогодні, 22 червня, близько сьомої години ранку на автодорозі Львів – Рава Руська у селі Великі Грибовичі Жовківського району трапилась ДТП. Рух на ділянці паралізовано.

Як інформує прес-служба обласного управління національної поліції, зіткнулись автомобілі ВАЗ-2109, у якому, окрім водія, перебувала жінка-пасажир та «Тойота».

Зараз медики оглядають та встановлюють діагнози учасникам зіткнення, на місці події працює слідчо-оперативна група.