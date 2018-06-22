Наступного тижня у Львові закладуть капсулу під будівництво ІТ-парку

Тут зможуть працювати 14 тисяч осіб

У суботу, 30 червня, у Львові закладуть капсулу під будівництво ІТ-парку на вулицях Стрийська-Чмоли-Луганська. У нього інвестують 160 млн доларів.

Подію на своїй сторінці у Фейсбук анонсував міський голова Львова Андрій Садовий.

«Закладаємо капсулу і даємо старт одній з найбільших девелоперських інвестицій в галузі ІТ в Україні», – написав він.

Також він зазначив, що новий львівський ІТ-парк принесе 14 тисяч робочих місць. Також у ньому діятимуть Новий Центр науки та корпус університет. Загальна вартість будівництва – 160 мільйонів доларів.