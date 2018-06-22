На Львівщині згоріло 5 тонн сіна, піднавіс і підвода

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 21 червня о 16:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Вороблевичі Дрогобицького району. Пожежа виникла в піднавісі розміром 6×6 м, критому шифером. До місця виклику виїхали рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич. О 17:11 пожежу вдалось локалізувати, а о 17:54 – повністю ліквідувати. Під час пожежі отримав опіки рук І ступеня чоловік 1959 року – сусід власника. Після надання медичної допомоги він відмовивася від госпіталізації.

Унаслідок пожежі вогнем знищено 5 тонн сіна, піднавіс, дерев’яний віз. Вдалося запобігти перекиданню вогню на розташовану поряд господарську будівлю і врятувати її від знищення вогнем.

До ліквідації пожежі залучили 8 осіб та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюють.