На Львівщині почалися жнива

Урожай ранніх зернових культур збиратимуть на площі у понад 256 тисяч гектарів

Учора, 21 червня, на Львівщині стартували жнива. Аграрії розпочали обмолот озимого ячменю у Золочівському, Мостиському, Стрийському, Кам’янка-Бузькому районах, – повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

Цьогоріч усіма категоріями господарств Львівської області збиратимуть урожай ранніх зернових культур на площі більше 256 тисяч гектарів, з них у сільськогосподарських підприємствах на площі 145,4 тис га.

Як зазначили у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА, сільськогосподарські виробники області забезпечені зернозбиральними комбайнами, а відтак це дозволяє провести жнива в найкоротші терміни при мінімальній втраті врожаю.