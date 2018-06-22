На Львівщині на реконструкції медзакладу підрядник і службовець «нажилися» на 300 тисяч гривень

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно зі слідчими Галицького відділу поліції викрили факт безпідставної виплати бюджетних коштів, призначених на реконструкцію одного з медичних закладів обласного центру, – повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що в рамках виконання договору та додаткової угоди до нього впродовж 2015-2016 років роботи проводило приватне акціонерне товариство, зареєстроване у Києві. Після їх завершення комерційний директор фірми підписав відповідний акт. Як з’ясувалося, обсяг виконаних робіт у ньому суттєво завищили, внаслідок чого з бюджетних коштів було безпідставно перераховано зайвих 299,2 тис. гривень, що підтверджено висновком судово-будівельної експертизи.

Керівнику організації-підрядника та службовій особі, які затверджували акти приймання робіт, повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість)., досудове розслідування завершене.

Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.