На Дрогобиччині відновили рух транспорту після ремонту дороги
Відновлено рух транспортних засобів від м. Дрогобич до повороту на с. Нагуєвичі
Підрядна організація завершила роботи із влаштування асфальтобетонного дорожнього покриття на автомобільній дорозі загального користування Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий через село Лішня. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.
Попереду – роботи із влаштування бортового каменю, а також влаштування асфальтобетонного покриття у селі Брониця.
Нагадаємо, рух транспорту (крім надзвичайних служб) на цій ділянці було обмежено від 18 до 22 червня.