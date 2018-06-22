Львів і Люблін хочуть з’єднати залізничним сполученням

Про це домовилися Міністри інфраструктури України і Польщі Володимир Омелян і Анджей Адамчик

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян та міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик під час зустріч домовилися створити робочу групу з розробки оптимального рішення для запуску залізничного маршруту сполученням Люблін-Львів, – повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«До осені ми маємо визначитися із технічними деталями і вийте на оптимальне для обох країн рішення. Сподіваюсь, восени ми проведемо зустріч міністрів інфраструктури України та Польщі у Львові і підпишемо відповідну угоду про запуск залізничного маршруту Люблін-Львів», – наголосив Володимир Омелян.

Також, за підсумками зустрічі сторони підписали Міжурядову Угоду про утримання дорожніх прикордонних мостових об’єктів на українсько-польському Державному кордоні.

Угода передбачає визначення правових засад, відповідно до яких буде здійснюватися комплекс технічних і організаційних заходів, необхідних для забезпечення належного експлуатаційного стану мостових споруд, що розташовані на спільному українсько-польському державному кордоні.

Окрім того, сторони позитивно оцінили результати запровадження у 2016 році залізничного сполучення Київ-Перемишль. Якщо у 2016 році ним скористалось 4 тис. пасажирів, то у 2017р. – 317 тис. Детально обговорено актуальні питання будівництва транснаціонального транспортного коридору Go Highway, розбудови прикордонної інфраструктури.