Через укуси змій учора на Львівщині госпіталізували чотирьох осіб

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 21 червня о 14:15 у реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні в стані середнього ступеня важкості госпіталізували мешканку с. Воловець Закарпатської області, 1979 року народження. Біля села Лози Сколівського району жінку в ліву кисть вкусила змія.

Того ж 21 червня о 20:35 у реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ в стані середнього ступеня важкості потрапила мешканка с. Верхнє Синьовидне Сколівського району, 1994 року народження. Її біля села змія вкусила в праву гомілку.

О 21:10 у реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ у важкому стані госпіталізували мешканку с. Плав’є Сколівського району, 1947 року народження. Її змія також вкусила в праву гомілку, і сталося це біля села.

21 червня о 22:05 у реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ у стані середньої важкості госпіталізували дитину 2003 року народження з села Жупани Сколівського району. Її біля села змія вкусила в ліву стопу.

Як додали в ГУ ДСНС України у Львівській області, від початку року на території області внаслідок укусу змій госпіталізовано 18 осіб.