Жінці, яка потрапила під трамвай №3, ампутували ногу

Як повідомив головний лікар комунальної 8-ї міської клінічної лікарні Василь Обаранець, жінку, яка потрапила під трамвай, уже прооперували, вона в реанімації. Її стан важкий, але стабільний, загрози життю немає, – інформує прес-служба Львівської міської ради.

Зокрема, жінці провели ампутацію правої ноги.

Як поінформували в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, подія трапилась близько 14.53 год. у м. Львові на вул. Кн. Ольги (кінцева трамваю № 3). Під трамвай потрапила жінка, 1976 року народження, мешканка смт. Бориня, Турківського району Львівської області.