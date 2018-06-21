З ініціативи львів’ян у місті з’явиться ще один сквер замість забудови

21 червня на сесії Львівської міської ради депутати підтримали місцеву ініціативу «Про надання статусу громадському простору за адресою: вул. О. Кульчицької, 18», – повідомляє Інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

30 травня 2018 року ініціативна група мешканців Залізничного району Львова у Центрі надання адміністративних послуг зареєструвала місцеву ініціативу «Про надання статусу скверу громадському простору за адресою: вул. О. Кульчицької, 18». Було зібрано 606 підписів на підтримку ініціативи.

За словами автора петиції Володимира Баб’яка, надання статусу скверу громадському простору на вул. О. Кульчицької, 18, є необхідною передумовою для збереження зеленої зони для потреб громади Залізничного району міста Львова.

«Вказана територія є вкрай важливою для мешканців мікрорайону та парафіян Храму Всіх Святих Українського Народу. Перш за все, з огляду на близьке розташування до храму. Варто згадати, що влітку минулого року з’явилась інформація про потенційну небезпеку забудови зони рекреаційного призначення за адресою: вул. О. Кульчицької, 18, і ми спільно стали на її захист», – говорить він.

Депутат Львівської міської ради Уляна Пак зазначила, що минулого року відбулися громадські слухання щодо збереження даної території, позаяк ця ділянка є дуже важливою для місцевої громади.

«На слуханнях люди висловили свою позицію, сказали: «Ні!» жодній забудові. Про це говорить і зонування території Р-3, яка має рекреаційне призначення. У нас є різні механізми місцевої демократії, але місцева ініціатива, як на мене, є найбільш вагомою, вона дає можливість винести проект рішення на розгляд депутатів. Це є дієвий інструмент для того, щоб громаду почули депутати. Наступним кроком має бути ухвала про визначення меж скверу. Після того, як ми затвердимо статус скверу, це нам дасть змогу забезпечити належний догляд та утримання цієї зеленої зони. А також можливість залучати бюджетні кошти для створення належного благоустрою відповідно до потреб громади. Крім цього, ще цього року ми плануємо подати проект облаштування на громадський бюджет», – коментує депутат.