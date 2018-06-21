В Україні – нове релігійне свято: Матері Божої Неустанної Помочі

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав видав Декрет проголошення Служби свята Матері Божої Неустанної Помочі у середу, 20 червня 2018 року, – інформує Департамент інформації УГКЦ.

«Ми, владою нам даною, нашим декретом вих. ВА 17/454 від 11 грудня 2017 року Божого, подали це до відома Божого люду, постановляючи також його святкування в першу неділю липня. Патріаршій літургійній комісії було доручено опрацювати богослужбові тексти цього свята», — зазначено в документі.

«Відповідно до приписів розділу «Літургійні тексти» Інструкції щодо подання літургійних текстів, їх перевидань і перекладів (пор. Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького УГКЦ 2013 року, с. 114), владою нам даною затверджуємо і проголошуємо ad experimentum терміном на три роки Службу свята Матері Божої Неустанної Помочі», — ідеться в Декреті, який набирає чинності 21 червня 2018 року.

Повідомляється, що в офіційному проголошенні свята та урочистостях з цієї нагоди візьмуть участь митрополити та єпископи УГКЦ, представники братств Матері Божої Неустанної Помочі України та численні вірні. Сам

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав відвідає Тернопіль з нагоди пастирського візиту та урочисто проголосить празник Матері Божої Неустанної Помочі, який віряни щороку святкуватимуть у першу неділю липня.