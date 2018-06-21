Українські праліси отримуватимуть статус пам’яток природи

Міністерство екології та природних ресурсів України затвердило методики визначення та заповідання пралісів, квазі-пралісів та природних лісів. Це інструмент, який допоможе на практиці реалізувати Закон України щодо охорони пралісів, а саме – створення пралісових пам’яток природи.

Офіційно затверджена методика базується на положеннях Карпатської конвенції та документі, розробленому Всесвітнім фондом природи WWF в Україні. Протягом 2017-2018 років методика пройшла експертні обговорення за участі спеціалістів у галузі лісового господарства та охорони природи. Окрім практичних рекомендацій щодо проведення робіт з визначення та заповідання, методика містить і критерії належності лісової ділянки до пралісів, квазі-пралісів чи природних лісів.

“Відтепер в Україні є офіційний механізм реалізації відповідних вимог Карпатської конвенції, за яким ці ділянки зможуть отримати належний статус та стати пралісовими пам’ятками природи, де заборонені будь-які рубки. Вже зовсім скоро робочі групи з верифікації пралісів розпочнуть свою роботу.” – розповідає координатор лісових проектів WWF в Україні Роман Волосянчук.

“Затвердження методики дає можливість зберегти старовікові ліси і розширити мережу природоохоронних територій. Ми ставимо собі за завдання прискорити цей процес, бо на жаль, існує ризик втрати цих лісів. Хоча критерії визначення пралісів у методиці доволі жорсткі, ми сподіваємося, що деякі ділянки вдасться заповісти як найцінніші ліси, що в Карпатській конвенції зазначаються як праліси.” – зазначає Віктор Клід, директор Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Міністерства екології та природних ресурсів України.

В минулі роки WWF в Україні при підтримці компанії ІКЕА, DEG та Фонду Суккова провів масштабніроботи з попередньої ідентифікації пралісів і старовікових лісів в Українських Карпатах ( ). Разом з іншими організаціями станом на 1 січня 2018 року було виявлено близько 93 тисяч гектарів старовікових лісів, зокрема близько 50 тисяч га пралісів.