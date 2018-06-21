У Золочеві молода жінка віддала гроші і золото шахрайкам, щоб «зняли порчу»

25-літня постраждала каже, що була ніби під дією гіпнозу

Із заявою про шахрайство в Золочівський відділ поліції 20 червня звернулась 25-річна жителька району. Жінка розповіла, що напередодні на одній із вулиць міста до неї підійшла незнайома жінка віком 50-56 років спитати годину. Після цього заявила, що на дівчину та її родину наведено пристріт, який треба потрібно терміново зняти. Незнайомка відвела дівчину у менш людне місце, згодом до них підійшла ще одна молода жінка, – повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Потерпіла розповіла, що була ніби під дією гіпнозу. Вона зняла з себе золоті сережки, золотий ланцюжок з кулоном, два персня та срібний браслет. Усі прикраси віддала шахрайкам. А ще гаманець і мобільний телефон. Сума завданих збитків становить близько 27 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінального провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину, проводиться досудове розслідування.

Правоохоронці застерігають! Будьте обережними і не довіряйте людям, яких випадково зустріли на вулиці – вони можуть бути шахраями!