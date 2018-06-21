У Пустомитівському районі пройдуть екстремальні змагання мотоциклістів

23-24 червня на території кар’єру поблизу с. Виннички Пустомитівського району відбудеться відкритий кубок Львівської області з екстремального ендуро «Драйв Родео». Урочисте відкриття змагань відбудеться 24 червня о 12:00, – інформує прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

У змаганнях на Львівщині візьмуть участь близько 100 кращих спортсменів-мотоциклістів України – представників Київської, Одеської, Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Вінницької, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької та м. Києва.

На гонщиків чекає динамічна траса з великою кількістю поворотів та перепадів висот.

Зазначимо, змагання відбуватимуться під егідою Міністерства молоді та спорту України, федерації мотоциклетного спорту України, львівського обласного осередку ФМСУ та за сприяння управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації. Головний суддя змагань – Богдан Бацик (м. Львів).

Довідка:

Ендуро (лат. Indurare – винести, витримати, витерпіти) – дисципліна мотоспорту і велоспорту, змагання в якій проходять на дорогах з різним покриттям і по пересіченій місцевості з дотриманням заданого графіку руху на великі відстані протягом декількох днів.

Для даної дисципліни використовують відповідну спортивну мотоциклетну (велосипедну) техніку. Крім змагання на регулярність руху в ендуро включено виконання в найкоротший час умов додаткових змагань.