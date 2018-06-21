У Львові знайшли злодіїв, які у масках пограбували квартиру, погрожуючи господині катуванням

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 оперативники Личаківського відділу поліції та управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Львівській області встановили особи та місце перебування крадіїв, які тиждень тому зухвало пограбували квартиру у присутності господині помешкання, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області

У Личаківський відділ поліції 14 червня звернулася 58-річна львів’янка. Жінка повідомила, що близько 05:45 двоє невідомих осіб у чорному одязі та медичних масках на обличчі, підібравши ключ до замка вхідних дверей, проникли в її квартиру. Зловмисники зв’язали жінку скотчем та, погрожуючи катуванням, примусили сказати, де лежать грошові заощадження і коштовності.

Нападники заволоділи готівкою в сумі 40 000 гривень та 100 доларів США, а також золотими виробами, орієнтовна вартість яких становить 8 000 доларів США, та двома шубами. Загальна сума заподіяних збитків – майже 337 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетні раніше судимий 44-річний львів’янин та його 34-річний приятель. Речові докази у них вилучено.

Зломисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Передбачене покарання – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.