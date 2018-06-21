У Львові з’явилася вулиця Калинова

Сьогодні, 21 червня, депутати Львівської міської ради затвердили за безіменною вулицею, у Шевченківському районі, що сполучає вулиці Шевченка і Брюховицьку, назву «Калинова»

Вирішальним у визначенні назви стало те, що вона гармоніюватиме з найменуваннями вулиць-сусідок: Бузинова, Осикова, Порічкова, Ожинова, Аґрусова. Присвоєння вулиці офіційної назви за умови наявності фінансування дозволить облаштувати на ній інфраструктуру – відновити дорожнє полотно, встановити вуличне освітлення.