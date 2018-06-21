У Львові внаслідок автопригоди постраждав 18-річний велосипедист

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 червня о 14.50 на вулиці Зеленій у Львові. Водій автомобіля «Фольксваген ЛТ», 28-річний львів’янин, скоїв наїзд на велосипедиста, 18-річного мешканця Львова. Про це поінформував відділ комунікації поліції Львівської області.

Хлопця госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий крайовий перелом основи основної фаланги першого пальця правої стопи із задовільним положенням фрагментів, садна правої кисті».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.