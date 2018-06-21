У Львові відбудеться І І Міжнародний музичний маратон пам’яті Василя Сліпака

У Львові 30 червня і 1 липня відбудеться І І Міжнародний музичний маратон пам’яті Василя Сліпака.

«Міжнародний музичний маратон W-life — це неперевершена музика, іноземні виконавці, симфонічні оркестри, хори та капели. Захід відбудеться до других роковин від дня загибелі на війні на Сході України славетного оперного співака, волонтера, добровольця, воїна АТО, Героя України Василя Сліпака», — розповідають організатори.

30 червня на сцені Львівської філармонії буде Petite Messe Solennele — Jacomo Rossini, а 1 липня відбудеться концерт OPERA GALA, у якому до оперних зірок приєднається знаменитий диригент із Франції — Ніколас Крауз. Того вечора, 1 липня, на сцені звучатимуть вибрані арії з опер та оркестрової музики чеського композитора Антоніна Дворжака і фінського композитора Яна Сібеліуса. Гасло маратону — «Від друзів — другові!».

На музичному маратоні 30 сервня і 1 липня, львів’яни матимуть змогу послухати чимало видатних іноземних музикантів: Перін Медоф (сопрано, Франція), Гоша Ковалінська (мецо-сопрано), Гійом Дюссо (бас, Франція), Пабло Вегуліа (тенор, США). А також насолодитися прекрасною музикою Львівської державної академічної чоловіча хорової капели «Дударик», Камерного хору Gloria та Академічним симфонічним оркестром Львівської філармонії (диригент Володимир Сивохіп).

Маратон розпочнеться у місті Києві, під назвою W-life з 29 червня — саме у день загибелі на фронті Василя Сліпака, і триватиме там 2 дні. У перший день маратону о 19:00 на сцені Київської Консерваторії, у Великому залі відбудеться прем’єра Jacomo Rossini — Messe Petite Solenelle для солістів, хору у супроводі симфонічного оркестру. Це один із найвидатніших творів цього жанру в музичній літературі