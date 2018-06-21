У Львові у шахту ліфта впав чоловік

Як повідомили у Сихівській районній адміністрації, у будинку на вул. Стрийська, 195 у ліфтову шахту потрапив працівник ліфтового господарства. Постраждалого доставлено в лікарню.

«У будинку на вул. Стрийська, 195 у ліфтову шахту потрапив працівник ліфтового господарства. Це нове будівництво. Забудовник фірма „Леополь-таун“. За яких обставин працівник потрапив у шахту, наразі невідомо», — розповіла Галина Гладяк, голова Сихівської районної адміністрації.

Постраждалого доправлено в лікарню.