У Львові створять мережу вигульних майданчиків для собак

З ініціативи Dog-Friendly City спільно з представниками ЛКП «Лев» та громади Львова на території міста було обстежено ділянки, які перебувають у комунальній власності та призначені для вигулу собак. Загалом у місті є 56 таких локацій. Виявлено, що 84% територій непридатні для такої функції: вони забудовані чи у перебувають у неналежному стані. Детальний звіт за результатами інспекції майданчиків для вигулу собак, затверджених районними комунальними підприємствами м. Львова, можна переглянути за посиланням.

«Dog-Friendly City – це організація, завдяки якій у нашому місті з’явилися перші облаштовані вигульні майданчики, зокрема в парку Франка, та станції для прибирання за тваринами. Тож, зважаючи на досвід організації, саме з її допомогою ми розпочали наступний крок. А саме – напрацювання мережі комфортних, якісних і безпечних вигульних майданчиків, де львів’яни зможуть весело і зручно проводити час зі своїми домашніми улюбленцями. Йдеться про можливість облаштування трьох варіантів майданчиків по місту: для вигулу на повідку; майданчики закритого типу; тренувально-вигульні майданчики. Ми вже долучили до процесу керівників районів та адміністрації міських парків і маємо спільне розуміння, як рухатися далі в реалізації проекту. Результатами напрацювань ми поділимося найближчим часом», – каже директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

«Проблема з вигулом собак у Львові виникла через те, що локації для вигулу були запропоновані давно і без розуміння потреб собак та їхніх власників. Понад те, ці ділянки так і не набули належного юридичного статусу, що й призвело до їх поступового зникнення. Тому єдиним правильним рішенням у цій ситуації зараз є визначення нових локацій та закріплення за ними довічного статусу майданчиків для вигулу собак. Кожен з них повинен бути належно ознакований і згодом оснащений. Враховуючи світовий досвід у цьому питанні, ми розуміємо, що це тривалий процес, але, як свідчить практика, за умови коректного планування, муніципальну інфраструктуру для власників собак можна створити в межах 10 років. Тому вважаємо за доцільне не гаяти часу і закликаємо власників собак повідомляти нам про свої улюблені місця вигулу, щоб ми могли перевірити можливість їх узаконення для такого цільового призначення», – пояснила координаторка громадської ініціативи Dog-Friendly Сity Ольга Кирилович.