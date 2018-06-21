Сьогодні – Міжнародний день йоги

Встановлений Генеральною Асамблеєю ООН в 2014-му році. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до ООН із пропозицією відзначати 21 червня Міжнародний день йоги, оскільки це найдовший день у році (день літнього сонцестояння) у Північній півкулі та має особливе значення у багатьох частинах світу.

11 грудня 2014 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 червня Міжнародним днем йоги. Внесену Індією резолюцію підтримали всі 175 держав, які представлені на Генеральній Асамблеї.

21 червня 2015 року все земне співтовариство любителів і професіоналів йоги відзначило I Міжнародний день йоги. В Індії, де виникла традиція йоги, учасниками одночасної йога-сесії в перший Міжнародний день йоги стали 35 тисяч осіб. Ця наймасовіша і найбагатонаціональніша йога-сесія на одній площі увійшла до книги рекордів Гіннесса.

В Україні свято відзначали і в 2015, і в 2016, і в 2017 роках. Свято проходить за підтримки Посольства Індії в Україні.

У Львові цього року в рамках святкування Міжнародного дня йоги Lviv Yoga Day і Студія медитації та йоги Mantra HOUSE запросили всіх охочих відчути, що таке життя в стилі «йога», долучившись до Yoga Challenge, який розпочався 1 червня і триватиме дозавтра, 22 червня. Прихильники йоги зустрічаються щодня о 08.00 на верхній галявині у Парку ім. Франка та разом виконують комплекс вправ із йоги.